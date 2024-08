Niente impennata nel contro-esodo di agosto | giù le medie di benzina e diesel

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Piccoli assestamenti all'ingiù sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati in lieve discesa sullae stabili sul, non si registrano nuovi interventi da parte degli operatori ma lenazionali dei prezzi praticati alla pompa mostrano ancora una tendenza leggermente al ribasso. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,808 euro/litro (1,810 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,792 e 1,825 euro/litro (no logo 1,801). Il prezzo medio praticato delè 1,683 euro/litro (rispetto a 1,685), con i diversi marchi tra 1,667 e 1,699 euro/litro (no logo 1,677).