New Martina lancia una linea di borse e interviene Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tra le tante star di TikTok che in questi anni hanno fatto fortuna grazie al social cinese c’è anche New. La ragazza napoletana è diventata nota per le pellicole e i vetri protettivi che applica sui cellulari e negli ultimi mesi ha aperto diversi punti vendita in tutta Italia (per l’inaugurazione dello shop di Palermo si sono presentate 4.000 persone, causando tre ore di fila). Non solo telefoni e accessori, adesso la giovane tiktoker è passata anche ad altri business. Newinfatti hato la sua personaledi, ma quello che ha fatto nascere una polemica è stato il video con cui ha presentato questa novità. “Se potessi parlare di un oggetto che ha sempre fatto parte della mia vita, parlerei della borsa. Pensateci, la borsa è sempre stata presente, fin da quando eravamo bambine.