Federica Pellegrini anniversario di nozze | tutte le emozioni in due foto La dedica piena d’amore di Matteo Giunta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Venezia, 28 agosto 2024 - Un giorno speciale per: tantee ricordi. Il 27 agosto festeggiano l'di matrimonio, questa volta è il primo da mamma e papà. E condividono con i loro fan duedi quella giornata dove hanno pronunciato il fatidico sì. Entrambi hanno postato su Instagram degli scatti in bianco e nero con delle frasi romantiche. "Ogni sera lo stesso déjà vu", scrive la Divina; "Il 27 Agosto di due anni fa ho iniziato a credere alla Magia tanti Auguri Amore", ladell'allenatore pesarese. L'ex campionessa di nuoto risponde in modo ironico al post del marito: "Solo due anni fa?! - e aggiunge - Scherzo". Forse perché in realtà la loro storia è iniziata prima: i due infatti avevano ufficializzato la relazione al termine delle Olimpiadi di Tokyo 2021.