Bibbiena i lavori realizzati allo stadio Zavagli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 – Il 29 agosto sarà una giornata dedicata al calcio per la città di. Nel pomeriggio ai campi di allenamento diStazione, si terrà l’open day ufficiale delle annate 2014-2019 alla presenza dei tecnici della Fiorentina a cui l’ACè affiliata dscorso anno, mentre la sera alle 21.00 in Piazza Tarlati verrà presentata la società dalla scuola calcio alla prima squadra, ma anche le squadre Arci CSBS e Logge Spartak. In questa occasione sarà presente anche l’amministrazione comunale nella persona dell’AssessoraSport Francesca Nassini che, oltre che portare il suo saluto per l’inizio della nuova stagione calcistica, illustrerà igrazie al sostegno economico offerto dal Comune di