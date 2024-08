A Sorrento due giornate dedicate al benessere tra yoga e meditazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 agosto 2024), musica e natura. Sono gli ingredienti dei progetti “Un mare di emozioni” e “Vibraemozioni”, promossi dal Comune di( Napoli ) ed organizzati da Mahadevi Group, in collaborazione conWalks e Penisolaverde. Due gli appuntamenti in programma, entrambi gratuiti, in altrettante suggestive location di, ideati e guidati da Ines Ercolano operatore olistico Siaf, insegnante diCsen e gong master, con la partecipazione della musicista Camilla Mancuso. Si parte il 31 agosto, alle 19, ai Bagni della Regina Giovanna, con le attività di Heart Chakra Meditation di Osho, unadinamica che consente di alleggerire stress e tensioni, focalizzando l’attenzione sul chakra del cuore. Una tecnica molto amata dai meditatori in tutto il mondo, capace inoltre di stabilire una fortissima connessione con la Terra e con tutti gli elementi della natura.