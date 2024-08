50enne ucciso da malattia misteriosa dopo 4 mesi di agonia L’ipotesi insetto killer

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Morire a 50 anni,di, per unache i medici nonostante tutti gli sforzi non sono riusciti a decifrare. Il dramma di Thomas Salvi, deceduto all’ospedale di Pesaro nonostante un intervento alla milza, le continue trasfusioni di sangue a cui è stato sottoposto e le cure incessanti dei sanitari, è ancora un mistero senza risposta. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, fra le ipotesi più probabili per spiegare la tragedia ci sarebbero quelle di un batterio contratto per il morso di un animale o per la puntura di un, oppure un’intossicazione che avrebbe scatenato una reazione simile a quella che si verifica in caso di leucemia fulminante. Ma queste, per ora, sono ipotesi che potranno assumere maggiore concretezza soloche sul corpo delverrà effettuata l’autopsia.