Serie B 2024 25 - Diretta Esclusiva DAZN 3a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di martedì 27 agosto 2024) Durante la terzadiBKT,annuncia che il match Cittadella-Pisa, in programma alle 20:30, sarà visibile anche in modalità gratuita. Le due squadre, in campo per il primo turno infrasettimanale, si daranno battaglia per guadagnare la loro seconda vittoria consecutiva del campionato, in un match che si preannuncia senza esclusione di colpi.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a, basterà andare su www..com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.