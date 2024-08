Quando il cane salva la vita | i bagnini speciali sulla spiaggia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 agosto 2024) Cani utilizzati perre laai bagnanti, la nuova trovata per utilizzare le unità cinofile anche sulle spiagge A Torre del Mar,famosa a est di Malaga, esistono dei. Si tratta di cani addestrati perre laa chi si trova in difficoltà in acqua. Questi vanno a lavorare in varie spiagge della regione, si tratta di unità cinofile che hanno iniziato a lavorare con grande successo già a Valencia e nel nord della Spagna. Nella città di Malaga la squadra è composta da sei uomini, più cani come tre Terranova, Queen, Bear e Mai e i loro colleghi Labrador Nancy, Brown e Buddy, come rivela il direttore del programma Manuel Durán e l’addestratore di cani Miguel Sánchez-Mereciano. A Malaga si usano dei cani perre i bagnanti (Screenshot YouTube) – Notize.