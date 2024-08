Ponies | Emilia Clarke protagonista della serie Peacock sulla Guerra Fredda

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 27 agosto 2024) La madre dei draghi,, torna sul piccolo schermo per unatv thriller targata, il servizio streaming NBCUniversal, ambientata durante la, il cui titolo sarÃ. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter.prenderà parte a questo spy thriller ambientato durante lae interpreterà Bea, la figlia di una famiglia sovietica immigrata in America. Lei e la collega Twila, la cui interprete non è stata ancora svelata, sono due segretarie presso l’ambasciata militare che, rimaste vedove, dovranno portare alla luce la cospirazione che ha causato la morte dei rispettivi mariti. Le due protagoniste saranno, quindi, le, che, in gergo militare, indica persons of no interest, due agenti segretiCIA.