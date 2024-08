Petizione pro-alberi a Fregene | oltre 300 firme in 2 settimane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Fiumicinoo, 27 agosto 2024 – “300raccolte in 2. Questo lo straordinario successo dellapromossa dagli ‘Amici degli’ per sollecitare la ripiantumazione degli, a partire dal pino innanzi la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. In molti si sono mostrati sensibili al depauperamento del patrimonio arboreo di. Cittadini, commercianti, comitati e associazioni si sono spontaneamente attivati in difesa deglicontro lo stato di degrado e abbandono in cui versano asia la pineta monumentale sia la lecceta . Seppure attraverso l’apposizione di una semplice firma, emerge chiara la volontà collettiva di proteggere ‘in modo ecologico’ i luoghi dove viviamo“. E’ quanto si legge in una nota dell’associazione Amici degli