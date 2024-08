Padre Marella una bandiera di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Il prossimo 6 settembre ricorre la scomparsa diOlinto, nato il 14 giugno 1882 e morto il 6 settembre 1969, un religioso che tuttaha amato e che ha dedicato la sua vita ai più fragili. Spero che la città lo ricordi ancora una volta degnamente per ciò che ha fatto e per l'esempio che ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto direttamente e di chi lo lo ha solo visto tante volte seduto all'angolo tra via Caprarie e via Drapperie dove abitualmente chiedeva l'elemosina.rimarrà per sempre unache sventola su. Gian Luigi Stefani Risponde Beppe Boninon dimentica i suoi figli migliori. La barba bianca del BeatoOlintoche chiede l'elemosina all'angolo di uno dei posti più suggestivi della città rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo.