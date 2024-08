Indagata per odio raziale Cecilia Parodi denunciata da Liliana Segre | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) La Procura di Milano ha iscritto sul registro degli indagati per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa la scrittrice pro Palestina,. Il pubblico ministero di Milano, Leonardo Lesti, ha aperto il fascicolo sulla base della querela depositata il 19 luglio 2024 dal legale della senatrice, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, l'avvocato Vincenzo Saponara, in cui si denunciavano i contenuti di un video circolato sulla rete dovedice "tutto gli ebrei,tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo,tutti quelli che li difendono".