Il governo non vuole tornare al lavoro perché sa di non aver fatto i compiti per le vacanze

(Di martedì 27 agosto 2024) Ma ildov’è? La presidente del Consiglio, sparita dai radar dopo i giorni felici della masseria, dovrebbe palesarsi oggi, sempre che le sia comodo. E non è qualunquismo, ilè che la persona che guida il G7 almeno il 26 agosto (ieri) dovrebbe essere al suo posto, e invece da lei è arrivato giusto un sentito comunicato per la morte del grande allenatore Sven Goran Eriksson, mentre infuriano pesantissimi attacchi russi sull’Ucraina con la capitale Kyjiv nel mirino, cosette così. Ma nemmeno un fiato. Surreale anche il silenzio del Partito democratico: evidentemente hanno parecchio da fare in Liguria dove troppa gente nonAndrea Orlando – e la cosa sta diventando un incubo. Kyjiv chiede rinforzi? Può attendere.