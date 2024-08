Il Giorno dei Fiori | un viaggio sensoriale nel cuore del Sannio 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Il suggestivo territorio del Sannio, con le sue tradizioni e paesaggi mozzafiato, diventa il fulcro di "Ildei", un libro per bambini che celebra l'Infiorata di Cusano Mutri. Questa affascinante opera letteraria non solo omaggia la bellezza della natura, ma rappresenta anche uno strumento di promozione turistica e culturale per l'intera regione del Sannio. La storia di Emma, giovane botanica inglese con un dono speciale, porta i lettori in unche attraversa il Sannio, culminando nel pittoresco borgo di Cusano Mutri durante la magica Infiorata. Tra colori, profumi e tradizioni, il libro racconta le avventure di Emma, guidata da due ragazzi locali, che riscopre la sua visione olfattiva perduta e ritrova la pace e l'armonia grazie alla bellezza senza tempo di questo angolo d'Italia.