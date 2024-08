È fuori da Uomini e Donne La paura è diventata realtà | si consuma l’annuncio più doloroso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) La nuova edizione diha preso il via ufficialmente ieri con l’inizio delle prime registrazioni. È balzata subito all’occhio che una delle amate protagoniste non sia stata vista all’esterno degli studi Elios. Intanto, dall’universo UeD, arrivano notizie di proposte di matrimonio e riappacificazioni in extremis. Al primo caso appartiene la storia dll’ex tronista Alex Migliorini e Manuel Pirelli che presto saranno marito e marito. >> “Intervenuti i carabinieri”. Follia dopo la morte della nonna di Ultimo, quello che è successo è assurdo: “Siamo sotto choc” Alex ha voluto condividere questo momento felice della sua vita con i suoi fan, postando la foto che ritrae il suo amato mentre gli porge l’anello. Alex è rimasto spiazzato, ma non ha esitato un secondo nell’accettare la proposta di nozze.