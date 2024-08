Covatta ’alla scoperta dell’Africa’ | Una terra di sensazioni forti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Quando lo raggiungiamo al telefono, ha appena finito di pranzare. "Una focaccina da 4 euro". Almeno era buona? "Era meglio quella da 8". Giobbee l’arte di avere la battuta sempre in canna. Mai fine a se stessa, però. E usata, piuttosto, per alleggerire; sistemata qua e là nel discorso per addolcire con un sorriso la forza di ragionamenti profondi. Oggi, alle 18.30, il comico, attore e ambasciatore Amref e la moglie Paola Catella presentano in Versiliana il libro che hanno scritto a quattro mani Il commosso viaggiatore. Alladell’Africa, intervistati da Fabio Genovesi., cosa la commuove dell’Africa? "Quasi tutto. Dalle cose più semplici alle più articolate. L’Africa è commovente in tutte le sue manifestazioni. E non in modo triste; direi semmai entusiasmante. Sono sempre emozioni".