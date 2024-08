Chelsea pronto all’assalto per Osimhen | Pedullà svela la cifra

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Alfredorivela: ilpotrebbe offrire oltre 70 milioni per Victordel Napoli. Svolta nella trattativa. Ilsi prepara a sferrare l’attacco decisivo per Victor. Secondo Alfredo, i Blues sono pronti a mettere sul piatto unaimportante per strappare il bomber nigeriano al Napoli. Sul suo sito,ha scritto: “Situazione da seguire nelle prossime ore considerato cheresta assolutamente collegato al, come se quella missione a Londra fosse premonitrice.” Il giornalista ha poito la possibiledell’offerta: “L’Al Ahli si era spinto oltre i 70 milioni e i Blues possono proporre quellain modo da permettere al Napoli di risolvere il quiz dell’estate.”sottolinea come il PSG, dato per favorito, sembri ora defilato: “Il Paris Saint-Germain non si è mai materializzato.