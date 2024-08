Caos totale in Francia | la sinistra boicotta le consultazioni di Macron per il nuovo governo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 agosto 2024) IlFronte Popolare (NFP) rifiuta di partecipare al secondo giro di, lasciando lain una situazione politica incerta e senza una maggioranza chiara all’Assemblea nazionale. Lasi trova in un momento di grande instabilità politica, con il presidente Emmanuelche fatica a trovare una soluzione per formare un. Dopo un primo giro difallito, il secondo, previsto per martedì, si preannuncia altrettanto complicato. La situazione inrisulta essere sempre più complessa Notizie.com foto Ansa LadelFronte Popolare (NFP), guidata da Olivier Faure, ha annunciato che non parteciperà alle trattative, in segno di protesta contro la decisione didi non nominare un primo ministro proveniente dalle loro fila.