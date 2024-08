Basta pepperoni | la pizza nei supermercati inglesi diventa più italiana e arriva anche la pinsa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 27 agosto 2024) Fino a poco tempo fa la scelta era tra Margherita e(un salamino piccante, non dei peperoni grigliati!), ma oggi ibritannici offrono gusti dimolto più raffinati, andando a pescare nelle tradizioni regionali italiani. Con quasi 1,8 milioni di sterline l’anno, la(fresca o surgelata) rappresenta uno dei prodotti di punta dei negozi del Regno Unito. Dove ora comincia a fare capolinolaromana. Provola, olive taggiasche e gusti più semplici Tra i brand più apprezzati c’è sicuramente Crosta & Mollica, azienda nata in Italia grazie a James Orr, che per un lungo periodo ha lavorato per degli importatori di frutta, viaggiando spesso tra le diverse regioni, dove ha scoperto le tante specialità del territorio.