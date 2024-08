Baraldi vede una Virtus forte e ambiziosa | Bologna ha degli imprenditori fantastici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo che il coach dellaLuca Banchi e il capitano Marco Belinelli hanno rotto il silenzio sabato scorso, anche il ceo bianconero Lucadescrive quelli che saranno le prospettive del club nella stagione che, tra meno di un mese, vedrà la Segafredo impegnata nella SuperCoppa 2024. "Partirei dai nostri obiettivi – spiega–: in campionato Milano resta la società con cui ci confrontiamo, ma non bisogna dimenticare gli altri club che si sono migliorati. Da Tortona a Trapani, neopromossa di tutto rispetto, passando per Venezia e Brescia. Anche l’Eurolega sarà molto impegnativa e noi vogliamo confermare quanto fatto lo scorso anno. Abbiamo una grande fiducia in Banchi e vogliamo che la squadra sia già pronta per l’obiettivo della Supercoppa, che giocheremo a. Ci accompagna la nuova divisa Adidas e di questo siamo contenti".