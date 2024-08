Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 27 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 27Il ritorno di Thomas come capo stilista della collezione “Hope for the Future” ha dato una nuova scossa al team e Hope riunisce tutti, compresi Zende e Paris che sembrano aver ritrovato la loro ispirazione. Thomas, dal canto suo, sembra essere davvero cambiato a livello personale oltre che maturato come stilista dal punto di vista creativo. Liam, tuttavia, non crede alle buone intenzioni di Thomas e confida le sue paure a Steffy.