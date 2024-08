Ai distributori cambia il prezzo della benzina | la sorpresa per tanti automobilisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Rientri più sereni ed economici per chi in questi giorni si mette alla guida nel ritorno dalle ferie (ma le buone notizie riguardano anche chi decide di partire per godersi gli ultimi scampoli di vacanza). Merito del crollo dei prezzi dei carburanti: lanon è mai stata così bassa dall'inizio dell'anno, mentre il gasolio ha raggiunto un minimo che non si vedeva addirittura da luglio 2023. La verde al self, in particolare, costa 1,811 euro al litro, mentre il gasolio 1,686 euro. La buona notizia è stata segnalata dal sito Quotidiano Energia, sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati al 25 agosto. Glirisparmieranno anche sul servito: ilè sceso a 1,958 euro al litro, mentre il 9 agosto costava 1,980 euro, oltre 2 centesimi in più.