Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2024 ore 11 | 30

(Di lunedì 26 agosto 2024)DEL 26 AGOSTOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 8 KM A CAUSA DI UN INCIDENTE NEI PRESSI DEL KM 587; CI TROVIAMO TRA ANAGNI E VALMONTONE. RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA. SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI E DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA RIENTRARE IN AUTOSTRADA A VALMONTONE. RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO SULLA VIA CASILINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE PROPRIO NEL TRATTO INTERESSATO DALL’INCIDENTE, QUINDI TRA ANAGNI E VALMONTONE. FILE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI. SULLA NETTUNENSE SI STA IN FILA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO DI CARNE NELE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, Servizio fornito da Astral