Piantiamo tigli crescono velocemente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Gli spazi verdi contribuiscono a ‘curare i mali’ che affliggono le città e i suoi abitanti. Salvaguardare il verde urbano, quindi, è fondamentale ed è molto più necessario e importante di quello che si potrebbe pensare: per abbattere un albero ci vogliono pochi minuti, per averne uno nuovo, bello rigoglioso, anche più di dieci anni". È il parere di Giulia Marmo, dottora agronoma e forestale e dottoranda Unifi in Scienze del suolo. Perché gli alberi e il verde sono importanti per la città? "Si possono citare una miriade di effetti positivi. Ma il verde pubblico in città è anche e soprattutto importante per la sua capacità di assorbimento della Co2 e di mitigazione del fenomeno delle isole di calore urbano".