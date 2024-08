La parabola discendente di Skriniar | scaricato dal Psg va in Arabia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un anno fa Milanera stato uno dei tormentoni della primavera. Niente rinnovo con l'Inter, malgrado le promesse dell'estate prima quando era naufragata la trattativa per cederlo monetizzando per questioni di bilancio, il difensore centrale slovacco colonna della squadra di Simone Inzaghi si era accordato a parametro zero con il Psg. Non un addio indolore. Complice anche un infortunio, di fattoaveva saltato tutta la seconda parte della stagione perdendosi la cavalcata fino alla finale della Champions League a Istanbul. Il Psg pensava di aver messo a segno il colpo più importante per dotarsi di un difensore affidabile e di livello internazionale. Contratto da top player fino al 2028: 9 milioni netti a stagione più bonus.