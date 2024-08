Festa del Perdono a Figline cambia l' orario di esposizione dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024)Incisa Valdarno (Firenze), 26 agosto 2024 - Apre oggi i battenti il consueto appuntamento del “” nel Comune diIncisa Valdarno. In occasione delladel– in corso di svolgimento da oggi, 26 agosto, al 7 settembre - nel centro storico cittadino sono organizzati eventi come la processione, la rievocazione storica, sfide sportive, premiazione delle figure storiche, corteo, palio a cavallo e spettacoli pirotecnici, che precludono l’accesso in alcune strade e richiedono l’anticipo del servizio di raccolta