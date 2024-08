Domanda Assegno di Inclusione ADI respinta | come chiedere il riesame all’Inps

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 26 agosto 2024) Introdotto dal 1° gennaio 2024 in sostituzione dell’abrogato Reddito di Cittadinanza, l’di(ADI) è oggi la principale misura di contrasto ai fenomeni di povertà, fragilità ed esclusione sociale.Al pari del RdC, l’ADI prevede un sostegno economico mensile che si accompagna alla partecipazione, da parte dei componenti il nucleo familiare beneficiario, a percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.Dal momento che l’dirichiede requisiti specifici e che l’accesso è subordinato ad un’apposita, può accadere che, per mancanza dei requisiti, l’istanza di ADI venga.Vediamo perché, in quali casi può essere rifiutata ecomportarsi.