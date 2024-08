Borsa apertura cauta per Piazza Affari e in Europa | brilla Tim male le banche

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le Borse europee aprono la settimana con cautela; Milano apre in maniera fiacca a -0,25 a 33.564 punti, come anche Francoforte che perde il -0,33%. In positivo invece Parigi a +0,09. Ladi Londra è chiusa per festività . C’è quindi cautela, dopo che i mercati la scorsa settimana avevano reagito positivamente al discorso del presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole, che ha preannunciato un imminente taglio dei tassi di interesse. Gli investitori sono anche in attesa dei nuovi dati sull’inflazione, previsti tra giovedì e venerdì, dalla Bce e la Fed.positiva con Azimut e Tim Tra le aziende che hanno registrato le migliori performance inc’è Telecom Italia, con un aumento del 2,53%; anche la scorsa settimana l’azienda di Pietro Labriola aveva aperto in positivo.