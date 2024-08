Beccato a spacciare crack arrestato un 46enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Porta Capuana: cede sostanza stupefacente;dalla Polizia di Stato con dosi die banconote Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla cavità orale, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro. I poliziotti sono tempestivamente intervenuti bloccando entrambi i soggetti; l’indagato è stato trovato in possesso di 5 dosi die 185 euro in banconote di vario taglio; mentre l’acquirente è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.