Verona-Juventus Thiago Motta oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

(Di domenica 25 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi, alla vigilia della sfida valida per la seconda giornata di Serie A 2024/25 tra. Buon esordio per il tecnico italo brasiliano sulla panchina bianconera: il 3-0 al Como della prima giornata ha convinto tutti, ma ora l’obiettivo della Vecchia Signora è dare seguito ai buoni segnali e confermarsi contro gli scaligeri. Sfida tra le due formazioni prime in classifica, dal momento che anche l’Hellas è in testa dopo il netto 3-0 rifilato al Napoli di Conte. Ladisi terrà presso la saladell’Allianz Stadium alle ore 13.00 di domenica 25 agosto, e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali del club. Sportface.it garantirà gli aggiornamenti in tempo reale attraverso una diretta testuale.