Previsioni meteo per Roma | lunedì 26 agosto 2024

(Di domenica 25 agosto 2024) Giornata calda e prevalentemente soleggiata, attese temperature massime di 35°C– LeDomani,26, la città disarà caratterizzata da cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, con un’assenza totale di precipitazioni. Il caldo estivo si farà sentire, con una temperatura massima che raggiungerà i 35°C e una minima di 23°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4413 metri, segnalando una giornata tipicamente estiva. I venti soffieranno al mattino in maniera moderata da nord-est, per poi intensificarsi nel pomeriggio, provenendo da ovest. Nonostante l’assenza di piogge, è stata diramata un’allertaper l’afa, che renderà la giornata particolarmente opprimente, soprattutto nelle ore centrali.