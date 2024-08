Nuova funivia nel Vallone Cime Bianche? Uno scempio Progetto inutile anche per il turismo | l’intervista al docente e attivista Andrea Dejanaz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “Ildi unanel? È unodal punto di vista ambientale. Ma la verità è che, a differenza di quanto si dice, causerà effetti negativisul“. A parlare èJohn, valdostano di Châtillon, presidente dell’associazione ‘Giustizia climatica ora’ e candidato per Avs alle recenti elezioni europee, intervistato da ilFattoQuotidiano.it sul contestato, rilanciato dalla Regione Valle d’Aosta, che prevede la costruzione di un impianto a fune che collegherebbe il comprensorio di Cervinia a quello del MonteRosaSki (Champoluc-Gressoney-Alagna). Un nuovo mega-comprensorio sciistico – sarebbe il più grande d’Europa – con quasi 600 chilometri di piste: come andare da Milano a Roma, in sostanza.