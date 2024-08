Meteo ultime giornate roventi | da domani cambia tutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) L'estate 2024 si sta confermando come una delle più calde mai registrate in Italia, collocandosi ai primi posti nelle classifiche dal 1800. Giugno è stato uno dei mesi più caldi, piazzandosi al nono posto, e luglio ha seguito con temperature medie tra le più elevate, posizionandosi al terzo posto. Ora, con l'avvicinarsi della fine dell'estate, agosto sembra continuare questa tendenza, ma potrebbero essercimenti in vista con l'inizio della nuova settimana, proprio quando molti italiani riprenderanno le attività lavorative. Le previsioniper il fine settimana indicano un clima estremamente caldo e afoso, con l'anticiclone africano che sta raggiungendo il suo massimo potenziale sull'Italia. Tuttavia, la situazione è destinata a mutare nella settimana successiva.