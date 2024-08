LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | iniziano le salite 26 in fuga con 4? di vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.01 Lainizia la prima salita con poco più di 4 minuti disul gruppo. 15.00 Iniziata la salita di Puerto de El Purche (8.9 km al 7.7% di pendenza media). 14.58: Mancano novanta chilometri alla fine della. Tra poco si entrerà nel vivo con le. 14.53: Questa decisione della Bahrain è sicuramente un segnale importante per Tiberi, che si trova al quarto posto nella classifica generale ed indossa la maglia bianca di miglior giovane. 14.49: La Bahrain – Victorious di Antonio Tiberi si mette in testa al gruppo a tirare. 14.42: Problemi meccanici in gruppo per Corbin Strong (Israel – Premier Tech). 14.37: Ancora immagini dalla corsa – 111 km The breakaway is looking strong, with a gap of now 5:24?.