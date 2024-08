L’Arezzo è pronto alla battaglia La fantasia di Guccione e Pattarello contro il Campobasso di Braglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) di Andrea Lorentini AREZZO Dicie la mente torna immediatamente al 9 giugno 1985, ad una delle partite più iconiche della storia del, sublimata drovesciata dei "sogni" di Menchino Neri, entrata di diritto nell’immaginario collettivo di ogni tifoso amaranto. Questa sera i molisani tornano al comunale (l’ultimo confronto risale a 38 anni fa) e tasteranno subito il polso ad un cavallino che, dopo i due acuti in Coppa Italia, cercherà di essere subito rampante anche in campionato. Un debutto che riserva insidie per la formazione di Troiseun avversario reduce da due promozioni consecutive, e che si candida a recitare il ruolo di outsider nel girone B forte anche dell’esperienza in panchina di Piero(squalificato e questa sera in tribuna sostituito dal vice De Simone). In più, oltre a Damiani mancherà Chiosa, fermato da un guaio muscolare.