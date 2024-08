Israele lancia attacco preventivo sul Libano Hezbollah risponde con 320 razzi Venti di guerra sul vertice per Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 - Nuovidisoffiano sul Medio Oriente.ha dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore e hato unnel sud delcontro, che ha risposto con "più di 320"Katyusha" i quali avrebbero colpito – secondo il gruppo sciita libanese - "11 basi militari". "Siamo determinati a fare di tutto per proteggere il nostro Paese, riportare i residenti del nord in sicurezza nelle loro case", ha detto il premier Benjamin Netanyahu, commentando l'dell'Idf. Il nuovo pesante scontro tra Tel Aviv earriva nella giornata in cui si tiene ilal Cairo per un cessate il fuoco a. Secondo l'emittente Al Jazeera, nella Striscia ieri l'esercito israeliano ha ucciso almeno 71 palestinesi, mentre i carri armati che avanzavano sulla città centrale di Deir el-Balah hanno costretto più di 100.