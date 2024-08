Il Rock | la sua forma la sua fama e il suo fuoco

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilha una sua, una suae fame per non parlare del suo inestinguibile. Ama ammaliare e sconvolgere, ti chiede l’anima per schernirla dei suoi piaceri e se non siamo accorti anche dei suoi dolori. Una sua? Quando lo inventarono, quasi sicuramente senza rendersene conto, espressero da subito intenzioni amorevoli per i sensi degli amanti del genere. Spesso, nel suo nascere, il suo linguaggio era lisergico, psichedelico ed estremo. Elvis, come Jerry Lee o Chuck Barry evitarono da subito fraintendimenti: non era musica per deboli di cuore né tanto meno per pretucoli pentacostali. Chiarirono da subito che il famoso ‘Shakin’ Goin’ On’ di Jerry Lee Lewis si riferiva ad un altro movimento. La musica si diffondeva nello stomaco di chi ascoltava, solleticando intenzioni e voglie estreme.