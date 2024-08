51esima Sagra del Cecatiello di Paupisi oggi cala il sipario su un’edizione da record

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi – domenica 25 agosto – si chiude ilsulla 51°dele del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada in programma a Paupisi. Una kermesse organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Gal Taburno, Cia, Coldiretti e Unpli Benevento che anche quest’anno sta registrando il tutto esaurito grazie alla qualità dei prodotti e al menù ‘anti crisi’. Infatti molti buongustai sono rimasti sopresi proprio per i prezzi dei piatti: bassissimi e a misura di popolarità. Cecatielli al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Ed il tutto annaffiato dagli ottimi vini.