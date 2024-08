Morto Del Turco | Gasparri Cordoglio dei senatori di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 24 agosto 2024) ROMA – “Esprimo ildeidialla famiglia di Ottaviano del. Ne ricordo l’impegno sindacale e quello politico. Ricordo anche le vicende contro le quali si è strenuamente battuto e che hanno segnato certamente la sua salute e la sua vita. Rendendo omaggio a un uomo che è stato in prima linea nell’impegno sindacale, istituzionale e parlamentare, non possiamo non ricordare un lungo capitolo che attiene al funzionamento della giustizia in”. E’ quanto dichiara il presidente deidi, Maurizio(foto). L'articoloDel, “deidi” L'Opinionista.