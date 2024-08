Bastione Sangallo nuovo look | Porteremo la capienza a 350

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024)per ilche potrà accogliere fino a 350 persone. E stato approvato, a tempo di record, nella giunta di ieri mattina il progetto esecutivo. Tempi strettissimi per poter partecipare al bando regionale che scade il 26 agosto. Se il progetto sarà finanziato, su un costo totale di 962mila euro, la Regione ne metterà 500mila, il Comune il resto. Risorse che serviranno ad aumentare lada 150 a 350 persone. La storica struttura sarà dotata di un’uscita di sicurezza, attraverso una torretta esterna in acciaio e legno, saranno anche previste una serie di passerelle e di scale per mettere in comunicazione i tre livelli del, ora isolati l’uno dall’altro, e una piattaforma elevatrice che consentirà alle persone disabili di accedere al bagno al piano terra. Sarà inoltre prevista un’illuminazione scenografica.