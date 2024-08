Udinese-Lazio Runjaic | Dovremo essere aggressivi contro una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Kosta, tecnico dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partitala, valida per la seconda giornata di Serie A: “Non vedo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico. Affronteremo unache gioca bene a calcio, perciòbravi”. “Non ho ancora deciso l’11 titolare, ma è possibile che giocherà qualche nuovo arrivato.prestare molta attenzione ai dettagli e giocare in maniera aggressiva per ottenere il più possibile – ha aggiunto, che poi ha messo nel mirino la sosta nazionali – In quelle settimane avremo tempo per lavorare e portare più energie, specialmente nelle partite casalinghe”. L’allenatore dei friulani ha poi parlato di Alexis Sanchez: “Il suo ritorno ci rende molto felici: è arrivato molto carico, ma purtroppo si è infortunato.quindiancora più compatti”.