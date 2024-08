Superbike | Andrea Locatelli passo indietro a Portimao

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Una forte vibrazione al posteriore ha dato il martirio ad, centauro di Yamaha che non è mai riuscito a essere in lotta per le posizioni che contavano davvero per tutto il weekend di Portogallo della. Una brutta tre giorni, quindi, per il corridore bergamasco che al termine di Gara 2 in quel diha raccontato tutta la sua amarezza per il, netto,compiuto dal proprio team.è netto: “Yamaha, che brutto weekend in Portogallo” (Credit foto – pagina Facebook del centauro italiano)“Uno dei peggiori weekend per noi in assoluto! Sembrava che dopo le qualifiche non fossimo in una brutta posizione, ma ieri e oggi durante le gare ho avuto difficoltà a sentire una grande vibrazione dalla parte posteriore della moto ed è stato davvero difficile gestirla e spingere forte.