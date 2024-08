Paupisi oggi si alza il sipario sulla 51 Sagra del Cecatiello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutivenerdì 23 agosto a, grazioso borgo ai piedi del Taburno, siilsul ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51°del’ in programma fino a domenica 25 agosto 2024 organizzata dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune die con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno-Camposauro, Gal Taburno, Cia, Coldiretti e Unpli Provinciale. A fare da ‘contorno’ ai tre stand enogastronomici allestiti in tre punti del paese ci saranno diversi spettacoli musicali e non solo. Un evento che ha superato il mezzo secolo di vita che anno dopo anno va a migliorare sempre più.