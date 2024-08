Incendio sulla SS700 tra Santa Maria Capua Vetere e San Prisco; pompieri a lavoro | l’Anas consiglia strade interne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA causa di unpropagato, cosiddetta Strada della Reggia di Caserta,ha fatto sapere di aver chiuso gli svincoli San, in entrambe le direzioni. Le uscite si trovano fra il kilometro 14,500 ed il 15,500. Attualmente, dopo aver fatto alcune verifiche,non sa quando è possibile riaprire questo tratto della, infattidi scegliere le. Sul posto, lavorano i Vigili del Fuoco. Il comando dei Vigili di Caserta fa sapere che la circolazione è stata interrotta su entrambi i sensi di marcia perché c’è fumo ed è impossibile guidare. Stando a quanto si apprende, questo tratto di strada è spesso scena di incendi. Si ricorda chi legge che basta un mozzicone di sigaretta per far scatenare le fiamme. Non gettate mozziconi dal finestrino.