Il Santa Lucia vende a terzi la Pisana | Siamo preoccupati

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 – “L’Amministrazione regionale del Lazio esprime particolare preoccupazione e disappunto per la decisione della Fondazionedi procedere, attraverso il tribunale, all’alienazione adel. Questa scelta rischia di non garantire i livelli occupazionali, assistenziali e l’attività di ricerca. La nota inviata in data odierna ai dipendenti della fondazione rappresenta uno schiaffo al gesto di attenzione ricevuto dal Governo. Incassati infatti gli oltre 11 milioni l’amministrazione ha comunicato di volerre l’azienda e di volersi avvalere del concordato semplificato e non fare richiesta dell’amministrazione straordinaria (pur riservandosi entro il mese di dare una risposta definitiva).