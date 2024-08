Il Napoli e Victor Osimhen…Intanto Cheddira…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) IlOsimhen: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Osimhen. La sua situazione continua a essere assai intricata e la matassa può essere in parte sbrogliata solo partendo da due certezze. Ovvero che il giocatore vuole andar via e che ilnon ha alcuna intenzione di trattenerlo. Ma la comunione d’intenti non è bastata finora per mettere fine alla telenovela di mercato dell’estate. E a una settimana dalla conclusione delle trattative bisogna ancora navigare a vista”. In soccorso del presidente del“La novità delle ultimissime ore è l’inserimento nell’affare di nuovi intermediari internazionali, arrivati in soccorso di De Laurentiis per trovare finalmente una collocazione per il centravanti nigeriano, promesso sposo al Psg dallo scorso mese di gennaio dal suo procuratore, Roberto Calenda.