Il grande discorso di Kamala Harris alla convention di Chicago

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pubblichiamo ildella vice presidente degli Stati Unitidel Partito democratico aVoglio iniziare ringraziando il mio incredibile marito, Doug, per essere un partner straordinario per me, un padre incredibile per Cole ed Ella. Buon anniversario, Dougie. Ti amo tantissimo. Al nostro presidente, Joe Biden. Quando penso al percorso che abbiamo fatto insieme, Joe, mi sento piena di gratitudine. Il tuo operato è straordinario, come la storia dimostrerà , e il tuo carattere è fonte di ispirazione. Doug e io ti amiamo, così come Jill, e vi siamo eternamente grati. E al Coach Tim Walz: sarai un vicepresidente incredibile. E ai delegati e a tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia nella nostra campagna, il vostro sostegno mi onora. America, il percorso che mi ha portato qui nelle ultime settimane è stato, senza dubbio, inaspettato.