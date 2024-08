Finita l’estate voglio rifiatare stare orizzontale Mi piace prendere il caffè nel mio paesino vestita male L’amicizia con Tananai? Sincera | il bilancio di Annalisa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Con il Tutti Nel Vortice Tour (9 palazzetti, 2 Arene di Verona e 14 date estive)ha registrato oltre 200mila biglietti venduti in 6 mesi. Record su record anche in streaming e l’ennesimo singolo azzeccato, un po’ “old style” ma estremamente efficace, con“Storie Brevi”. Agli inizi di settembre, in prima serata su Canale 5, il concerto-evento all’Arena di Verona, dove sono intervenuti anche amici e colleghi da Elisa a Giorgia, passando perstesso. E dopo cosa accadrà? “un attimo – ha detto a Vanity Fair -.. Mila casa, godermi gli spazi, anche da sola. Il silenzio. Ultimamente non l’ho fatto molto spesso. Vorrei godermeli di più gli affetti, questo sì. Ma devo dire che ci sono sempre, a partire dai miei genitori e mio marito, che quando possono vengono ai concerti.