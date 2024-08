Davide Nicolò dj nel supermarket | Dal mondo della notte alla console

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Rimini, 23 agosto 2024 – Nell’estate del 1987, il giorno dopo Ferragosto, in alcune banche di Misano si presentarono un po’ di persone con dei biglietti da un dollaro: volevano sapere se erano veri. Avevano trovato delle banconote nei loro terreni, un bel mistero. Che aveva però una spiegazione: proprio il 15,discoteca Byblos, si era tenuta una delle feste più incredibili di sempre, Il colore dei dollari: per organizzarla erano stati stampati dollari finti, ma erano anche stati reperiti 7mila dollari veri in taglio da uno e poi fatti cadere da un elicottero sopra il club.