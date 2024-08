Chiara Ferragni e Fedez in crisi prima del Pandoro-Gate | Litigavano spesso chi lo ha detto?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 23 agosto 2024) Lafraè iniziata bendel, ma quando? Da tempo si vociferava che i due non fossero più affiatati come un tempo e ora arriva una conferma Dopo il Festival di Sanremo 2023, i rumors su una possibile e imminente rottura hanno travolto; come sappiamo, sul palco del Teatro Ariston, il bacio fra il rapper e il collega Rosa Chemical ha destato grandi polemiche e il gesto non è affatto piaciuto all’imprenditrice digitale. I pettegolezzi non si sono arrestati fino a che, apparendo pubblicamente sui social e molto provato, non ha dato la colpa dei suoi atteggiamenti altalenanti agli psicofarmaci che aveva assunto in quel periodo., nonostante tutto, gli è sempre rimasta accanto.